Danilo i ja na putu ka Svetoj gori! Predsednik će Božić dočekati na Hilandaru (foto)

BEOGRAD - Danilo i ja na putu iz Uranopolisa ka Svetoj gori.

Srećan Badnji dan!, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na putu za srpsku svetinju manastir Hilandar gde će dočekati Božić, kako je i najavio u decembru. Na zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije objavio je da je na put krenuo s prvencem, starijim sinom Danilom. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kurir.rs/Instagram Kurir