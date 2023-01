Kilometarske kolone na pojedinim graničnim prelazima

Na graničnim prelazima gužve zbog povratka naših građana u zapadnoevropske zemlje posle božićnih praznika.

Na Batrovcima ka Hrvatskoj izlazi se u 5 kolona i čeka se oko 4 sata. Kolone su duge oko 4 kilometra. Gužvi ima i na Horgošu. Izlazi se u pet kolona i čeka se najmanje sat i po, kolone su duge 4 do 5 kilometara. Na Preševu nema većih zadržavanja.čeka se do 20 minuta. Zaposleni na carini kažu da će gužve potrajati do kraja vikenda.