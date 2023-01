Dečak (6) koji je pucao u učiteljicu u školi u SAD u pritvoru: Pucnjavi prethodila svađa

U pucnjavi nisu učestvovali drugi učenici

Šestogodišnji dečak, koji je juče teško ranio učiteljicu iz vatrenog oružja u jednoj školi u Virdžiniji nalazi se u pritvoru u policiji. To je rekao načelnik policije grada Njuport Njuza Stiv Dru na konferenciji za medije. "U kontaktu smo sa svim službama koje bi nam pomogle da najbolje pristupimo ovoj mladoj osobi", rekao je on. Dru je rekao da je učiteljica koja ima tridesetak godina, upucana u učionici i dodao da "pucnjava nije bila slučajna", već da je došlo do