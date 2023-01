KFOR odbacio zahtjev Beograda za povratak srpske vojske i policije na Kosovo

BEOGRAD - Mirovne snage na Kosovu (KFOR) nisu prihvatile zahtjev vlade u Beogradu da se, sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti, na teritorij Kosova vrati do tisuću pripadnika srpske vojske i policije, objavio je u nedjelju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vlada Srbije KFOR-u je 16. prosinca na prijelazu Merdare, u jeku napetosti zbog barikada na sjeveru Kosova, predala zahtjev da, na temelju Rezolucije 1244 VS-UN-a, odobri vraćanje stotinu do tisuću pripadnika srpskih snaga sigurnosti na Kosovo, no Vučić je ranije, najavljujući taj zahtjev, ocijenio da će on biti odbijen. Rezolucija 1244 VS UN-a iz lipnja 1999., kojom se zahtjeva kraj ratnih sukoba na Kosovu i povlačenje vojske i policija tadašnje SR Jugoslavije s