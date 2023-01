Danas oblačno, kiša, vetar i sneg

U Srbiji će danas biti oblačno sa padom temperature i kišom najpre na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru će u pojedinim delovima zemlje biti magle, a na planinama, uveče i u toku noći i u nižim krajevima jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg, uz stvaranje pokrivača od 10 do 30 centimetara. Jaka i olujna košava u Beogradu dostizaće udare od oko 15 metara u sekundi, a na jugu Banata preko 24 m/s. Do kraja dana vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -2 na jugu i jugoistoku do 10 stepeni na jugu Banata, a najviša