Britanska vlada imenovala novog ambasadora za Srbiju

Britanska vlada imenovala je danas novog ambasadora za Srbiju Edvarda Fergusona (Edward Ferguson) koji će preuzeti dužnost u toku jula meseca 2023. godine.

Edvard Ferguson na mestu ambasadora u Srbiji naslediće Šan Makleod, navodi se u saopštenju britanskog ministarstva za spoljne poslove, Komonvelt i razvoj. Kako se navodi njegovoj biografiji, Ferguson je izmedju ostalog bio ambasador Britanije u BiH od 2014. do 2018. godine, dok je od 2018. do 2022. bio ministar savetnik za odbranu u Vašingtonu i direktor odeljenja za SAD u Ministarstvu odbrane. Od 2011. do 2014. bio je šef odeljenja za strategiju i prioritete u