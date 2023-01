Dačić: Kosovo nema pravo da bude član Saveta Evrope, ali bi imalo dovoljan broj glasova za prijem

Beta pre 3 sata

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Kosovo ima dovoljan broj glasova za prijem u Savet Evrope (SE), s obzirom na broj zemalja u tom telu koje su ga priznale, ali da je pitanje da li sve one smatraju da o toj temi sada treba razgovarati.

"Kada je reč o državama koje su priznale Kosovo mi najlošije stojimo u Evropi", rekao je Dačić u intervjuu za Politiku od nedelje, dodajući da zahtev za prijem Kosova nije aktiviran na Komitetu ministara SE, da Irska to nije uradila za vreme svog predsedavanja, i da sada predsedava Island.

Po njegovim rečima Kosovo suštinski ne bi imalo pravo da bude član Saveta Evrope zato što nije država, nije postalo član UN, a članice mogu da budu samo države.

"Prvi put bi se desilo da oko prijema neke nove članice SE postoji preglasavanje, odnosno da postoje sukobi, to se do sada nije desilo", rekao je Dačić i dodao da je to razlog što mnoge zemlje nisu oduševljene tom idejom.

Dačič je rekao da kada je reč o EU situacija mnogo jasnija, jer se odluke donose konseznusom, a da pet članica Unije nije priznalo nezavisnost Kosova, i nemoguće bi bilo da odluka bude pozitivna.

Kada je reč o mogućem ulasku Kosova u Organizaciju za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) slučaj je isti, i tamo se odlučuje konseznusom, rekao je Dačić dodajući da je SE "jedino" mesto gde bi mogli da imaju "neke šanse".

Dačić je rekao da Island kao predsedavajući trpi velike pritiske, pre svega Nemačke, kao što je trpela i Irska, da se to pitanje prijema Kosova stavi u proceduru.

"Međutim pošto Island organizuje samit država članica SE u aprilu pitanje je da li je i njima u interesu da taj skup protekne u nesuglasicama", rekao je Dačić.

On je rekao da je procedura ulaska u SE takva da se odluka donosi na Komitetu ministara, odnosno na sastanku šefova misija u Strazburu koje organizuju sedmično i da to znači da pitanje članstva Kosova može da bude na dnevnom redu svake nedelje.

"Ako bi pitnje članstva Kosova ušlo u proceduru pre samita za nas se postavllja pitanje da li možemo da učestvujemo uopšte na samitu", rekao je Dačić i dodao da bi se tada otvorila tema nejedinstva članica SE i da misli da je u njenom interesu da demonstrira jedinstvo, i da pored Ukrajine još jedna tema ne bude dominantna na samitu.

Na pitanje da li bi Srbija mogla da povuče neki drastičniji potez i istupi iz tog tela Dačić je rekao da treba procenjivati šta je tu interes Srbije, i da se Srbija bez borbe neće saglasiti za prijem Kosova u Savet Evrope.

"Osim državnosti kao formalnog uslova, oni ne ispunjavaju ni političke uslove da uopšte budu kandidat", rekao je Dačić.

(Beta, 01.15.2023)