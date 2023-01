Nadal: Psihički sam uništen posle nove povrede

Beta pre 53 minuta

Španski teniser Rafael Nadal rekao je da je "psihički uništen" strahujući od novog dugog odsustva posle povrede koju je zadobio tokom današnjeg poraza protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda u drugom kolu Australijan opena na kome nije uspeo da odbrani titulu.

"Ne mogu da dođem i da lažem da je život fantastičan, da morate da ostanete pozitivni i nastavite da se borite... Ne sada. Sutra je novi dan, ali teško je. Povreda je u pitanju. Moram da priznam da sam psihički uništen. Nadam se da nije suviše ozbiljno. Poslednje tri nedelje su bile prilično pozitivne i nadam se da me ova povreda neće odvojiti od terena predugo, pošto će biti teško ponovo proći kroz celokupan proces oporavka", rekao je Nadal.

Nadal nije uspeo da odbrani titulu u Melburnu, pošto je izgubio u tri seta od Mekdonalda, 4:6, 4:6, 5:7.

"Ne radi se samo o oporavku već i o poslu koji mora da se uradi da bih se vratio na prihvatljivi nivo. Toliko puta se to dogodilo... I dalje mislim da to mogu, ali nije lako", naveo je drugi teniser sveta.

To je najranija eliminacija Nadala sa grend slem turnira, otkako je 2016. godine u prvom kolu Australijan opena izgubio od sunarodnika Fernanda Verdaska.

On je rekao da je prethodnih dana osećao poteškoće, ali ne u tolikoj meri i da trenutno ne zna o kakvoj povredi je reč, da li je mišić, zglob ili hrskavica.

"Ali već sam imao problema sa kukom, išao sam na terapije i nikada nije bilo ovoliko loše. Sada ne mogu da se pomeram", naveo je on.

Upitan je i da li je razmišljao da preda meč posle povrede krajem drugog seta.

"Da, sve vreme. Ali nikome nisam rekao, ni fizioterapeutu, ni mom timu. Na meni je. Pokušao sam da igram, ali nisam mogao da pogodim bekhend uopšte, nisam više mogao da trčim. Ali, želeo sam da završim meč. Imam dovoljno godina da samostalno donosim odluke, kao branilac titule nisam želeo da odustanem, nisam želeo da napustim teren predajom meča. I bolje je tako, izgubio sam, nemam šta da kažem, čestitam protivniku. To je sport", rekao je Nadal.

Na pitanje gde nalazi motivaciju da se svaki put vrati na teren, Nadal je odgovorio da voli to što radi i da voli tenis.

"Znam da ću jednog dana morati da prestanem, ali kada volite nešto, žrtve koje podnosite uvek imaju smisla do trenutka kada nisu više prave žrtve. Ali očigledno je da zamara i da frustrira provođenje toliko vremena u karijeri na oporavak, u pokušajima da se vratim. To sam prihvatao i tolerisao prilično dobro", naveo je on.

"Ali poslednjih sedam meseci su bili komplikovani. Ne znam šta će se dogoditi, ali nadam se da ću izbeći dugu pauzu, inače će biti superteško vratiti se u ritam i ponovo biti konkurentan i boriti se za ciljeve. Videćemo kakva je povreda i kako ću moći da pratim kalendar takmičenja", dodao je Nadal.

On je rekorder sa 22 grend slem titule, ali bi srpski teniser Novak Đoković pobedom u Melburnu mogao da izjednači taj rekord.

