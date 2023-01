(VIDEO) Vučić: Srbija nije dobila podršku koju je očekivala, ali će se „sačuvati i odbraniti“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svog Instagram profila komentarišući jučerašnji sastanak sa petorkom, i najavivši obraćanje u ponedeljak povodom svih problema i izbora koje Srbija treba da načini. „Juče je bio jedan od najtežih dana za našu zemlju.

Nikada nisam krio od ljudi u Srbiji kada se takve stvari događaju. Imaćemo mnogo muka i problema sa kojima ćemo se suočiti u budućnosti, za to nam je potrebno jedinstvo“, rekao je Vučić. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Predsednik je dodao da Srbija nije dobila podršku koju je očekivala, ali da će se „sačuvati i odbraniti“. „Od onih od kojih sam to očekivao, zbog odgovornosti koju su morali da pokažu, naših političkih predstavnika – to nismo