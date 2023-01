Kakva je računica koristi i štete posle posete "velike petorke"?

Nezvanični samit o Kosovu i Metohiji u petak nije otkrio detalje razgovora vođenih u Beogradu i Prištini. Više će se znati već u ponedeljak, nakon sednice Vlade na koju je pozvan i predsednik države, posle koje će se, kako je najavljeno, obratiti javnosti.

Jedan od najtežih dana za Srbiju - tako sastanak sa zapadnom "petorkom" opisuje predsednik države. Očekuje probleme, najavljuje konsultacije, nada se jedinstvu. "Od onih od kojih sam to očekivao, zbog odgovornosti koju su morali da pokažu, to su naši politički predstavnici, to nismo dobili. Dobili smo njihovo ujedinjenje, bez obzira što su sve suprotno govorili samo nekoliko dana ranije, na temi na kojoj ne bi trebalo da ide bilo ko protiv nekoga. Nažalost, oni su