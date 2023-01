Mijačić: Francusko-nemački predlog može biti novi pregovarački okvir, ali ne postoji hitnost

Koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije (NKEU) za dijalog Beograda i Prištine Dragiša Mijačić ocenio je danas da francusko-nemački predlog za kosovsko pitanje može biti novi pregovarački okvir ali tek od onog trenutka kada ga potpišu obe strane. „On će svakako ići u pravcu ovog dokumenta koji su predložili Nemačka i Francuska ali kada će se to desiti to ne možemo reći“, rekao je Mijačić za Insajder TV i dodao da ne očekuje da će se to desiti pre