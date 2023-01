Tužilaštvo Zaječar: Posebna pažnja obratiće se na procenu da li pruga Prahovo-Niš može da služi za prevoz opasnih materija

Povodom aksidenta koji se jutros dogodio u 8:42 časa, na ulazu u železničku stanicu u Zaječaru, gledano iz pravca Prahova, gde je došlo do iskakanja vagona broj osam i devet iz železničke kompozicije od 12 vagona koji su prevozili fosfornu kiselinu, oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo u Zaječaru.

Kako se u saopštenju ističe, naloženo je da se izvrši uviđaj lica mesta, sačini kriminalističko-tehnička dokumentacija, da se prikupe potrebna obaveštenja od građana, a očekuje se i izlazak na lice mesta inspekcije JP Železnice Srbije. “Nije došlo do prevrtanja vagona, već samo do iskliznuća, tako da nije bilo materijalne štete ni curenja opasne materije u okolinu tako da nije došlo do ugrožavanja zdravlja ljudi”, kažu iz OJT-a. Posebna pažnja obratiće se na