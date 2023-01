I danas će se zabeleti Srbija, do subote 20 cm snega! Minimalna temperatura -2°C, a evo šta nas čeka za vikend

Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 0°C u zapadnoj Srbiji do 3°C na severu Vojvodine gde će biti najmanje padavina.

Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 0°C u zapadnoj Srbiji do 3°C na severu Vojvodine gde će biti najmanje padavina. U Srbiji danas oblačno i malo hladnije sa snegom povremeno u većini krajeva. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 5 do 20 cm do subote, a najviše u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 0°C, a maksimalna od 0°C u