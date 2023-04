Dodik rekao da će istući šefa Delegacije EU u BiH

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas u neformalnom razgovoru sa liderima stranaka vladajuće koalicije u RS da će istući šefa Delegacije EU u BiH Johana Satlera.

To se desilo pre početka sastanka vladajuće koalicije, u trenutku dok su snimatelji i fotoreporteri beležili kadrove, objavila je regionalna N1 televizija. Dodik je u razgovoru o državnoj imovini rekao da je to trenutno ključno pitanje i da o tome ne može biti razgovora. „Neću da pričam, ‘alo. Nema razgovora o imovini. Imovina nije tema. Rešena Ustavom, rešna Dejtonom“, rekao je on koalicionim partnerima. Dodik: Drago mi je što je Blinken čuo za mene, ambasador