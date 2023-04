Upozorenje na sneg i veliku količinu padavina! RHMZ: Ovde se očekuje i do 50 cm snega! Evo kakvo nas vreme čeka naredne sedmice

U Srbiji će danas biti promenljivo i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pre podne biće suvo sa sunčanim intervalima, a popodne s kratkotrajnom kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima koji će ponegde na jugozapadu biti praćeni i grmljavinom. Tokom noći ponovo se očekuje naoblačenje, na severu i zapadu mestimično s kišom, uz pojačanje severnog vetra. Jutarnja temperatura od dva do osam stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na istoku povremeno i jak. U Beogradu će biti