"Zadovoljan sam onim što smo uradili" Vučić u Italiji: Razgovarali smo o privredi, gasu i svetskim temama

Predsednik Aleksandar Vučić, sastao se danas sa premijerkom Italije, Đorđom Meloni, u društvu premijera Edija Rame na sajmu "VinItaly" u Veroni. Nakon sastanka, predsednik se obratio domaćim medijima i istakao nekoliko momenata, tema i zaključaka zajedničkih razgovora.

On je obraćajući se nakon sastanka istakao da je, prema podacima Svetske banke i raznih agencija, u Srbiji je sve manje siromašnih. - Za vreme čoveka koji je bio moj protivkandidat a ima hrvatsko državljanstvo, prosečna plata je bila oko 750 evra. Sačekaćemo uskoro novi presek, ali je uvećana 100 ili 130 odsto u odnosu na period od pre devet godina- On je istakao da ga muče dve stvari - to što su plate u Beogradu i Novom Sadu veće nego u drugim gradovima i rast