Danas hladno sa slabim snegom, temperatura do 5 stepeni

U Srbiji će danas tokom dana biti oblačno, vetrovito i hladno, sa slabim snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, osim na severozapadu Vojvodine gde će biti suvo.

Ujutru će ponegde biti slabog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Timočkoj Krajini padaće kiša koja se sredinom dana očekuje ponegde i u ostalim nižim predelima Srbije. Po podne i uveče doći će do postepenog prestanka padavina u svim predelima. Duvaće umeren i jak severni i severozapadni vetar, na istoku kratkotrajno i sa olujnim udarima, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od -1 do 3 °C, najviša dnevna od 2 do 5 °C. Prema prognozi za