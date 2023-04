U Novom Sadu još sutra bez padavina, a onda kiša, kiša, kiša...

U Novom Sadu će u četvrtak biti promenljivo oblačno i malo toplije.

Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, posle podne u kratkotrajnom pojačanju. Jutarnja temperatura biće -1, a najviša dnevna 7 stepeni. U petak promenljivo oblačno i minimalno toplije, moguća je povremena kiša. Temperatura od 1 do 8 stepeni. Povremena kiša očekuje se i u subotu i nedelju, dok su za ponedeljak najavljeni pljuskovi. U subotu će biti od 3 do 10, u nedelju od 2 do 12, a u ponedeljak od 4 do 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za četvrtak,