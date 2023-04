Jutarnja temperatura od -1 do 1°C, na istoku Srbije do 5°C, maksimalna dnevna od 1 do 5°C, na istoku Srbije do 7°C

U Srbiji u sredu oblačno i veoma hladno sa susnežcom i snegom, dok se na istoku Srbije i na severu Vojvodine očekuje kiša. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.