Mali: EPS mora da bude lokomotiva razvoja Srbije, nema govora o privatizaciji

Ministar finansija Siniša Mali najavio je strategiju za razvoj EPS-a do kraja maja. Mali je rekao da nema govora o privatizaciji EPS-a i da on mora da bude prava lokomotiva razvoja Srbije. Ukazao je na to da je rat u Ukrajini pokazao sve manjkavosti energetskog sistema u Evropi. Ministar finansija je rekao da je prva misija Međunarodnog monetarnog fonda uspešno okončana i da je naša ekonomija ocenjena kao otpornija na krizu nego neke veće ekonomije.

Završeni su dvonedeljni razgovori sa predstavnicima MMF-a u okviru prve revizije aktuelnog stendbaj aranžmana sa Srbijom, koji se sprovodi od decembra 2022. Ocenjeno je da je srpska privreda pokazala otpornost u vrlo nepovoljnim uslovima, da su makroekonomski rezultati u okviru programa odlični a da program strukturnih reformi dobro napreduje. Takve ocene su i uslov da Odbor direktora MMF-a u junu odobri prvu reviziju aranžmana. Fond je, međutim, sugerisao da je i