MMF dobro ocenio Srbiju, nema govora o privatizaciji EPS: Prioritet restrukturiranje energetskog sektora

Međunarodni monetarni fond je srpsku ekonomiju ocenio kao otpornu, rekao je ministar finansija Siniša Mali u Dnevniku RTS-a.

Ministar finansija Siniša Mali najavio je strategiju za razvoj EPS-a do kraja maja. Mali je rekao da nema govora o privatizaciji EPS-a i da on mora da bude prava lokomotiva razvoja Srbije. Ukazao je na to da je rat u Ukrajini pokazao sve manjkavosti energetskog sistema u Evropi. Ministar finansija je rekao da je prva misija Međunarodnog monetarnog fonda uspešno okončana i da je naša ekonomija ocenjena kao otpornija na krizu nego neke veće ekonomije. Završeni su