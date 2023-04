Mlekari iz Gruže traže veće otkupne cene mleka - blokiran put ka Čačku i Kraljevu do 16 sati

KRAGUJEVAC - Poljoprivrednici i stočari iz Gruže izašli su svojim traktorima na magistralni put i blokirali raskrsnice koje vode ka Čačku i Kraljevu nezadovoljni otkupnom cenom mleka. Oni traže povećanje otkupne cene i bolje uslove za samu proizvodnju i u stočarstvu i u ratarstvu kao i sastanak sa predstavnicima Vlade i predsednikom Srbije. Ukoliko se njihovim zahtevima ne izađe u susret plan je da se narednih dana traktorima ode i za Beograd.

Nezadovoljni trenutnom otkupnom cenom mleka, povećanim troškovima same proizvodnje i smanjenjem broja grla u Šumadiji poljoprivrednici iz Gruže blokirali su traktorima magistralni put ka Čačku i Kraljevu. "Početak svih problema je počeo negde oko 15. januara kad su mlekare najavile pojeftinjenje mleka, trenutne cene u tom periodu su bile u proseku od 60 do 75 dinara. Nakon toga imamo drastičan pad cena i to da sad imamo proizvođače sa 30 dinara po litru, to je