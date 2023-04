Hrišćani koji poštuju Gregorijanski kalendar danas slave Uskrs

Hrišćani koji poštuju Gregorijanski kalendar danas proslavljaju najveći hrišćanski praznik – Uskrs.

Uskrs danas slave katolici, protestanti, anglikanci, kao i neke pravoslavne crkve i brojne manje crkve. Uskršnje slavlјe za vernike označava kraj Velikog posta, a prvi mrsni zalogaji su vaskršnja jaja koja se, prema običaju, farbaju u crveno, kao simbol prolivene krvi Hristove. Jaje predstavlja simbol obnavlјanja prirode i života, a uskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daju i za one koji ga primaju. Prvo obojeno jaje ostavlјa se na stranu do idućeg