U Srbiji sutra promenljivo vreme, do 18 stepeni

U Srbiji će sutra biti promenljivo vreme, uz sunce i oblake, a ponegde će padati kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura biće od tri do sedam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu će biti promenljivo vreme, povremeno s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura biće oko sedam, a najviša dnevna oko 17 stepeni. U sredu i četvrtak biće umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo, s sunčanim intervalima. U četvrtak popodne na severu i zapadu počinje jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, koje