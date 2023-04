Vremenska prognoza 11. april 2023.

Prati nas promenljivo, pravo prolećno vreme. Oblačni sistem koji uslovljava padavine, premešta se dalje ka istoku. Tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna do 18 stepeni. U glavnom gradu i sunce i oblaci, ali i kiša. Temperatura do 17 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 11.04.2023. Utorak: Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša od 13 do 18 stepeni. 12.04.2023. Sreda: Malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, pre podne na istoku i u planinskim predelima