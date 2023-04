Tmurno vreme u Srbiji, na planinama sneg: Sunčano će biti samo u jednom delu zemlje

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severnih pravaca

U Srbiji će danas iznad većeg dela zemlje biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, samo u Vojvodini pre podne pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severnih pravaca. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 11 stepeni na jugu Srbije do 17 stepeni Celzijusa u Negotinskoj Krajini. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, uglavnom u prvom delu