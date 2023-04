I danas potrebni kišobrani, hladnije za nekoliko stepeni

Vlažan vazduh sa juga Italije uticaće na vreme u Srbiji. Kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom prognozirani su uglavnom za popodne i uveče.

Zbog oblačnosti i padavina biće dva do tri stepena svežije. Ujutru od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna od 14 do 19. U Beogradu umereno oblačno uz kišu i pljuskove. Najviša temperatura 17 stepeni. Prvog dana naredne sedmice promenljivo i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočnih pravaca. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 16 do 19 stepeni. I u utorak promenljivo i nestabilno sa čestom kišom, pljuskovima i