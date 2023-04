Kiša, pljuskovi i grmljavina: Danas nikuda ne izlazite bez kišobrana - vremenski rolerkoster kreće

Jutarnja temperatura 10°C, maksimalna dnevna 16°C

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponedge se očekuju i kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i obilnijim pljuskovima. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 8 do 12°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C. U Beogradu u ponedeljak umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Jutarnja