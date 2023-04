Putinov iznenadni dolazak u Ukrajinu: Obišao vojnike na prvoj liniji fronta i to na mestu gde je Rusija doživela najveće poniženje u ratu

Ruski predsednik Vladimir Putin posetio je vojnike u vojnoj bazi u Hersonskoj oblasti koju ruske trupe delimično kontrolišu.

Kako navode ruske agencije, Putin je tokom posete Hersonskoj oblasti razgovarao sa komandantima vazdušno-desantnih snaga ruske jedinice armije „Dnjepar“ i drugim visokim oficirima. #Putin allegedly visited the headquarters of the #Dnepr group of troops in the #Kherson direction. pic.twitter.com/Kap2mTAgvv — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2023 „Ne želim da vas skrećem sa vaših direktnih dužnosti u vezi sa komandovanjem i kontrolom, tako da ovde radimo poslovno, kratko,