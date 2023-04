Makron u TV obraćanju naciji: Čujem gnev ljudi, ali je reforma bila neophodna

Predsednik Francuske Emanuel Makron rekao je u televizijskom obraćanju naciji da je čuo gnev ljudi zbog podizanja starosne granice za penziju, ali je dodao da je to bilo neophodno.

Makron je rekao da je to bilo neophodno kako bi se penzioni sistem održao s obzirom da francuska populacija stari. "Ove promene su bile potrebne kako bi se garantovalo svačije pravo na penziju. One su predstavljale napor, to je istina", rekao je Makron, pošto su izrazito nepopularne izmene zakona stupile na snagu u subotu. Prema njegovim rečima, kada se "postepeno radi duže, to znači da se proizvodi više bogatstva za celu zemlju". Makron je rekao da sa sindikatima