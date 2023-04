Bogdanović sve bolji, Hoksi u sve većem problemu

Košarkaši Bostona pobedili su Atlantu i u drugom meču prve runde NBA plej-ofa rezultatom 119:106 i sada vode 2-0 u seriji, dok su Finiks i Klivlend posle startnih neuspeha upisali trijumfe i izjednačili protiv Los Anđeles Klipersa i Njujorka na 1-1.

Seltiksi su maksimalno iskoristili domaći teren pre selidbne serije u Atlantu, a uprkos tome što su Hoksi ovoga puta pružili nešto jači otpor nego u prvoj utakmici pitanje pobednika nijednog trenutka nije se postavljalo. Seltiksi su na poluvremenu imali 12 poena prednosti (61:49), u trećoj deonici došli su do velikih plus 20 (82:62), a tračak nade Atlanti se pojavio u finišu tog dela meča kada je uspela da dođe do podnošljivih devet poena minusa. Ipak, Boston je