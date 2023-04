Čitajte u “Vestima”: Zapad da pritisne Kurtija

Od Briselskog sporazuma kao uzdanice u mir na prostoru Kosova i Metohije do gubitka svake nade da će do toga doći deset godina po potpisivanju tog dokumenta. Tako situaciju vide predstavnici Srba sa KiM. Opširnije čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”.

Briselski sporazum je, kako je rekao predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović, za dva od tri potpisnika “mrtvo slovo na papiru”, jer je jedino Srbija u to ušla u dobroj nameri, – Verovali smo da će sporazum biti implementiran. Mi smo se danas vratili unazad. U Prištini imate strukture koje jasno kažu da neće to da urade. To nisu uradili ni Tači, ni Haradinaj, ni Mustafa, ni Hoti, ni Kurti, ali niko ovako glasno i drsko ne odgovara