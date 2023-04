VIDEO Momenat kad je Vučić izgubio živce: „Ja nikoga nisam tužio, šta me briga, šta hoćete?“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u izveštajima Evropske unije o Srbiji uvek ima mnogo kritičkih poruka i da veruje da će se one ovaj put pre svega odnositi na neuvođenje sankcija Rusiji. „Važno mi je što će da pohvale izbore na Kosovu sa izlaznošću od jedan odsto, da mi kažu kako su to evropske vrednosti“, rekao je Vučić novinarima posle polaganja kamena temeljca za Sportsko-rekreativni centar Radnički u Beogradu. On je dodao da su izbori na koje