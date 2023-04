Zbog 36. Beogradskog maratona zatvorene mnoge ulice

Zbog održavanja 36. Beogradskog maratona danas će biti zatvorene mnoge ulice i izmenjene linije gradskog prevoza u Beogradu. U saopštenju Gradskog sekretarijata za saobraćaj navodi se da će doći će do izmene režima i obustave saobraćaja na beogradskim ulicama koje su predviđene kao trase maratona kao i u ulicama na prilazima trasama, u periodu od od 22.04. u 22 časa do 23.04.2023. godine u 18 časova. Od 22. 04. u 22:00 do 23. 04. 2023. godine u 17:00 sati biće