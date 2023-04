UN: Indija od ove sedmice najmnogoljudnija na svijetu

Sa gotovo 1,43 milijarde ljudi, Indija će preteći Kinu po broju stanovnika, tvrde Ujedinjeni narodi.

Indija će do kraja ovog mjeseca biti najmnogoljudnija zemlja na svijetu sa gotovo 1,43 milijarde ljudi, čime će preteći Kinu, tvrde Ujedinjeni narodi. “Očekuje se da će do kraja ovog mjeseca populacija Indije dostići 1.425.775.850 ljudi, čime će izjednačiti, a zatim i nadmašiti populaciju kontinentalne Kine”, saopštio je je UN-ov Odjel za ekonomska i socijalna pitanja. Prošle sedmice, u UN-ovom godišnjem izvještaju o stanju svjetske populacije kaže se da će do