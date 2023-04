Zorana Mihajlović o tome zašto je napustila SNS: "Stranka postala suviše radikalna"

Bivša ministarka Zorana Mihajlović, objašnjavajući odluku da napusti SNS, izjavila je da to nije više ista organizacija u koju se ona učlanila pre 13 godina.

Kako je objasnila za Nova.rs, ne dopada joj se preobražaj koji je doživela partija u koju se učlanila 2010. godine, jer smatra da je sve više radikalnih poteza. "Čini mi se da ima mnogo više radikalnih poteza, a ne proevropskih. Ja sam svedokinja preobraženja SNS i to se meni ne dopada", precizirala je Mihajlović. Kako kaže, to je glavni razlog zašto se odlučila na ovaj korak, jer to više nije ona stranka o kojoj je maštala i sanjala na početku, kad je postala njen