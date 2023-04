Plesali za bolesnog luku: Baletska grupa "BALLET MAGNIFICAT" iz Misisipija nastupila u Smederevu (foto)

VEČERAS je na Velikoj sceni Centra za kulturu Smederevo, nastupila baletska grupa "BALLET MAGNIFICAT" iz SAD-A.

Foto: N. Živanović Osnivač i umetnički direktor, Kejt Tibodu, stupila je na međunarodnu baletsku scenu daleke 1982. godine, kada je nastupajući u baletu Sendi Peti „Mi ćemo ga videti" (We Shall Behold Him), osvojila srebrnu medalju na II međunarodnom baletskom takmičenju u SAD. Sa željom za veću socijalnu angažovanost umetnika, 1986. zajedno sa svojim suprugom Kitom Tibodom osniva Balet Magnifikat i 1989. Foto: N. Živanović Balet Magnifikat baletsku školu u koju su