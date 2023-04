Vučić obišao Prokop: Do 20. oktobra ovaj veličanstveni objekat biće završen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas železničku stanicu Prokop u Beogradu i poručio da će do 20. oktobra "ovaj veličanstveni objekat biti završen". „Imaćemo jednu od najlepših staničnih zgrada u Evropi, i okolne poslovne zgrade takođe“, naveo je Vučić u snimku objavljenom na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

On je dodao da je to jedan „novi veliki uspeh“ Srbije. „Nalazim se na železničkoj stanici Prokop u Beogradu, snimatelj je isti, (ministar finansija) Siniša Mali. Poslednji put smo bili ovde zajedno 19. februara. Srećan sam što u pretpraznične dane ovde ima mnogo radnika, biće ih i sutra, tako se najbolje proslavlja 1. maj, praznik rada“, rekao je Vučić. On je čestitao kompaniji „Railway City“, koja izvodi radove na Prokopu. Istovremeno se našalio da je Mali „opet