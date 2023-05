Vučić nakon ostavke ministra Ružića: Do kraja maja još zanimljivih dešavanja

Predsednik Srbije tokom obraćanja javnosti na pitanje voditeljke RTS-a osvrnuo se i na ostavku ministra prosvete Branka Ružića.

Kako je rekao, ne želi o tome da priča, ali je razgovarao telefonom sa Ružićem, gde je bio obavešten o ovoj odluci. „Ne želim o tome da razgovaram. Postoje situacije kada ne možete da razumete zašto se nešto dešava i zašto to neko radi,“ rekao je Vučić. Potvrđeno Danasu: Ministar Ružić dao neopozivu ostavku Osim toga, nagovestio je da će biti zanimljivih političkih događaja do kraja maja, nakon pitanja o navodima da može doći do ostavki. „Razgovarao sam i sa