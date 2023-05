Završen protest „Srbija protiv nasilja“: U Beogradu više od 50.000 ljudi, opozicija dala rok do 12. maja

U 18 časova na platou ispred Narodne skupštine počeo je protest Srbija protiv nasilja.

Protest su organizovale pojedine stranke iz opozicije i to, kako su naveli, kako bismo se „izborili da se tragični događaji koji su u crno zavili naše društvo nikada više ne dogode“. Protesti protiv nasilja su trenutno i u drugim gradovima Srbije, a samo u Beogradu prema procenama na potezu od Skupštine do Vlade Srbije ima nekih 50.000 ljudi. Prenos protesta Srbija protiv nasilja Danas prenosi uživo na Fejsbuk stranici. Kao i na You tube kanalu. 19.48 Građani se