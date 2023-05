Pucajući u druge, ubijaš i dečaka u sebi

Starosna granica se kao crvena linija isprečila nad maloletnicima koji nekažnjeni mogu da čine krivična dela, kod nas do 14, u Grčkoj do 13, Holandiji do 12 a u Britaniji do 10 navršenih godina...

Ispalio je 57 metaka, a ostalo mu je još 34. Iz istrage je procurilo da mu je ponestalo daha, da ga je sustigao umor i panika pa je to uticalo da ne nastavi krvavi pir. Ne treba biti ni stručnjak ni veštak da se zaključi da je maloletni 13-godišnji Kosta K. bio svestan nedela koje je počinio, da je planirao, vežbao i smišljao kako da svoj naum, osvetu ili već šta - izvede. Da li je bio i ako jeste, na koji način svestan posledica onoga šta je učinio. Zsplenjeni