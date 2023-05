Pred nama pravi jesenji dan: Biće vema vetrovito, uz kišu i pljuskove

Jutarnja temperatura od 8 do 12°C, maksimalna dnevna od 12 do 18°C

U četvrtak ujutro u južnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima Srbije očekuje se oblačno sa kišom , pljuskovima grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, a na jugu Banata sa udarima i preko 100 km/h. Jutarnja temperatura od 8 do 12°C, maksimalna dnevna od 12 do 18°C. U Beogradu u četvrtak oblačno, ujutro uglavnom suvo, a tokom dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak