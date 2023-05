U Novom Sadu narednih dana tmurno, kišovito i vetrovito

Kiša do bar do srede. Tako kažu meteorolozi.

Za petak je u Novom Sadu najavljena povremena slabija kiša, a temperatura će biti od 10 do 17 stepeni. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar - košava, s udarima olujne jačine, a povremeno i s orkanskim udarima do 24 metara u sekundi. Identično vreme biće i u subotu i u nedelju, ali malo toplije, sa temperaturom do 20 stepeni. U košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, povremeno s udarima olujne jačine. Ponedeljak i utorak donose pljuskove, uz