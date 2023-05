Vremenska prognoza za 14. maj 2023.

Mestimično će biti kiše, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Košava će se ponovo pojačati. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju udari vetra povremeno će biti olujne jačine. Ujutru temperatura od 9, tokom dana do 20 stepeni. U Beogradu vetrovito. Kiša će padati ujutru i pre podne, pa ponovo uveče. Temperatura oko 18 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 14.05.2023. Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviša od 15 do 20 stepeni. Upozorenja: Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 95%.