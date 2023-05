Danas više sunca, ali i dalje sa lokalnim pljuskovima: Temperatura do 24°C

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i dalje jak

U Srbiji u subotu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, ali povremeno i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito sredinom dana, posle podne i uveče, dok se rano ujutro pljuskovi sa grmljavinom očekuju na severu Vojvodine. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i dalje jak, naročito na jugu Banata i u Podunavlju. Jutarnja temperatura od 8 do 12°C, maksimalna dnevna od 20 do 24°C. U Beogradu u subotu promenljivo oblačno sa