Pogačar i Brković odgovorili Vučiću na optužbe da su „mrzitelji Srba“ i da „gde god stignu pocepaju srpsku zastavu“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da o protestu i zahtevima poljoprivrednika neće razgovarati sa Miranom Pogačarom ili Brajanom Brkovićem, i izneo niz optužbi na račun aktivista, rekavši da su „mrzitelji Srba“, i da „gde god stignu pocepaju srpsku zastavu“.

Pogačar i Brković rekli su za Nova.rs da oni ne žele da sede sa Vučićem i pregovaraju o poljoprivrednim uslovima, kao i da to nije predsednikov, već posao za Vladu, što su mu i sami poljoprivrednici stavili do znanja. „Dolazio je kao vođa protesta za frilensere, pa na proteste Krov nad glavom, pa sad vozi i traktor, al’ samo u gradu metar napred, metar nazad, selo nije video ni na slici. Ali vidim da mrzi Srbiju do zla boga. I on i onaj Brajan Brković – gde god