Šef paravojne grupe Vagner objavio da je jedan Amerikanac poginuo na frontu u Ukrajini

Šef ruske paravojne grupe Vagner Jevgenij Prigožin objavio je danas smrt jednog američkog dobrovoljca koji se borio uz ukrajinske trupe na istoku Ukrajine.

U videu koji su preneli ruski vojni blogeri Prigožin se prikazuje kako u ruševinama zgrade pokazuje telo vojnika za kojeg kaže da je Amerikanac. U tom kratkom video Prigožin se vidi kako hoda sa svojim ljudima noću, dok se čuju eksplozije oko njih, ali ne može da se utvrdi tačno gde se to nalazi ni kada se događa. Dok stoji pored tela vojnika koji leži na leđima, go do pojasa i sa ranom na stomaku Prigožin kaže ironično „Došao nam je u susret. Državljanin SAD“. On