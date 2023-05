Janko Veselinović osudio pozive Jove Bakića i pitao Anu Brnabić da podnese ostavku

Poslanik poslaničke grupe Ujedinjeni Janko Veselinović osudio je pozive na nasilje profesora Jova Bakića i zatražio od premijerke Ane Brnabić da podnese ostavku, jer je ona najviše zadužena za stanje bezbednosti i zdravlja, a ukazao je da joj ni ponašanje u Skupštini Srbiji ne daje pravo da bude na toj funkciji.

On je na sednici Skupštine Srbije o bezbednosnoj situaciji posle masovnih ubistava rekao da Brnabić ne može da „šutira mikrofon ili bilo šta drugo u Skupštini“. Veselinović je rekao da u Srbiji nema sistema, pa zato on nije mogao ni da zakaže, i ocenio da je Vlada „motor koji je zaribao“. On je istakao da je veza SNS sa kriminalcima dugogodišnja i naveo da je 2012. godine, nakon dolaska na vlast, SNS amnestirala 3.600 kriminalaca, a rekao je i da se u zatvorima ne