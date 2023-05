Tamara Vučić o mitingu u Beogradu: Empatija umesto apatije

Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić oglasila se na Instagramu povodom skupa "Srbija nade" koji se u petak organizovao u Beogradu.

Ona je podelila fotografiju skupa, uz poruku "empatija umesto apatije". "Jedinstvo umesto podela, razumevanje umesto osude, ljubav umesto mržnje! Ona to zaslužuje. Srbija nade", navodi se u njenoj objavi. Podsetimo, u petak u Beogradu organizovan je skup "Srbija nade" kojem su prisustvovali ljudi iz raznih krajeva Srbije. View this post on Instagram A post shared by Tamara Vučić (@tamara.vucic.serbia) Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je