Garantujem da će Srbija učiniti sve da dođe do deeskalacije situacije na Kim: Predsednik Vučić se oglasio sa Samita u Moldaviji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija učiniti sve da dođe do deeskalacije na Kosovu i Metohiji.

- Uvek sam se zalagao za mir i stabilnost u celom regionu, i garantujem da će Srbija učiniti sve da dođe do deeskalacije situacije na Kosovo i Metohiji - porčio je Vučić na Instagramu. Inače, Vučić danas učestvuje na Samitu evropske političke zajednice u Kišinjevu, gde je razgovarao sa svetskim i liderima iz regiona. (Kurir.rs)